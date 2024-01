Dalla Croazia non hanno dubbi: “Brekalo-Dinamo Zagabria non si farà. La Fiorentina dice no alle condizioni”

Dalla Croazia cominciano a aumentare le voci di un grande allontanamento tra Brekalo e la Dinamo Zagabria. Nei giorni scorsi l’operazione sembrava soltanto una formalità, poi è arrivato l’interesse della Salernitana e qualcosa è cambiato. Il portale croato Index.hr scrive di come il giocatore viola non andrà sicuramente alla Dinamo. I motivi secondo il portale sono principalmente due: l’arrivo dell’esterno Arber Hoxha e le richieste di Brekalo e Fiorentina. Infatti la Dinamo aveva chiesto un diritto di riscatto fissato a due milioni e il 15% sulla futura rivendita, ma la Fiorentina ha rifiutato. Il giocatore invece voleva il numero 7 (già occupato) e la titolarità indiscussa, richieste che la Dinamo non poteva garantirgli. In più negli ultimi giorni la Fiorentina e il giocatore non rispondono più alla squadra croata e questo ha portato la Dinamo a lasciar perdere Brekalo.