Nazione, Brekalo ha scelto Firenze, affare in chiusura: la Fiorentina sborserà poco più di 1 milione

Josip Brekalo si avvicina alla Fiorentina. L’ottimismo è stato confermato anche nella giornata di ieri e dopo il weekend di campionato si dovrebbe arrivare alle firme. Il condizionale regge per volontà dell’entourage del calciatore, che fino alla serata di ieri ha tenuto in piedi l’altra ipotesi percorribile: ovvero il ritorno alla Dinamo Zagabria, club dove Brekalo è cresciuto calcisticamente.

Sul tavolo un ricco contratto e la chance di giocare la Champions League. Ma in Brekalo alla fine prevarrà la voglia di misurarsi di nuovo nel campionato di Serie A. La Fiorentina ha scelto lui, fiutando economicamente l’affare. Al di là di una condizione fisica da ritrovare in fretta, l’esborso per portarlo via subito dal Wolfsburg sarà esiguo (poco più di un milione di euro) avendo il calciatore il contratto in scadenza a giugno. Lo scrive La Nazione.

