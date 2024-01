Repubblica, Brekalo-Dinamo Zagabria c’è già l’accordo. Prima la chances Sassuolo ma niente rimpianti

Repubblica oggi in edicola, si concentra su Brekalo, la sua sarà una serata strana. La sua partenza sembra annunciata, già fatto l’accordo tra il giocatore e la Dinamo Zagabria, ma la Fiorentina che ovviamente temporeggia vista la mancanza di esterni. La sfida di Sassuolo per lui sarà un’occasione di rendere meno amara l’esperienza viola, nessun rimpianto anche in caso di ottima prestazione. Il croato non si è mai adattato a Italiano, e i minuti che il tecnico viola gli ha concesso lo dimostrano. Tanta panchina per lui nelle ultime settimane, scivolato indietro nelle gerarchie. Il suo agente Andy Bara la prossima settimana perfezionerà e presenterà l’offerta della Dinamo Zagabria.

