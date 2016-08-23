Mangala in orbita Fiorentina? No, il difensore è l'ultimo colpo del Napoli

Prestito gratuito e ingaggio da tre milioni e mezzo, ecco la formula del Napoli per averlo

Importante novità di mercato per il Napoli riportata da Radio CRC. Il club azzurro sta per chiudere per Eliaquim Mangala, difensore francese di proprietà del Manchester City. I Citizens daranno il giocatore in prestito gratuito, il Napoli garantirà al difensore uno stipendio da 3 milioni e mezzo. Con l'affare Maksimovic che non si sblocca, il Napoli ha cambiato obiettivo: Mangala ad un passo.

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