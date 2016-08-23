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Mangala in orbita Fiorentina? No, il difensore è l'ultimo colpo del Napoli

Prestito gratuito e ingaggio da tre milioni e mezzo, ecco la formula del Napoli per averlo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 agosto 2016 13:09
Mangala in orbita Fiorentina? No, il difensore è l'ultimo colpo del Napoli -
Calciomercato
Napoli
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Importante novità di mercato per il Napoli riportata da Radio CRC. Il club azzurro sta per chiudere per Eliaquim Mangala, difensore francese di proprietà del Manchester City. I Citizens daranno il giocatore in prestito gratuito, il Napoli garantirà al difensore uno stipendio da 3 milioni e mezzo. Con l'affare Maksimovic che non si sblocca, il Napoli ha cambiato obiettivo: Mangala ad un passo.

 

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