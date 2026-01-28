Corriere dello Sport: “Fiorentina su Mangala del Lione, il centrocampista è un pallino di Goretti”

Centrocampista di ruolo e pallino di Roberto Goretti è il classe 1998 del Lione Orel Mangala. Il calciatore belga non rientra nei piani di Paulo Fonseca, quindi non è da escludere che la Fiorentina ci faccia un pensierino. Anche perché Mangala in questa prima parte di stagione ha giocato davvero poco, per via di un brutto infortunio che l’ha messo fuorigioco praticamente per tutto il 2025. Nelle ultime settimane era stato proposto Maurits Kjaergaard del Salisburgo, ma il danese non convince la società viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.