Il retroscena su Mangala, Bia: "Stava partendo per Firenze. Le cifre erano per un totale di 25-30 milioni"

Il racconto dell'intermediario sulla trattativa tra Lione e Fiorentina per Orel Mangala, andato poi in prestito all'Everton

Giovanni Bia, procuratore ed intermediario nella trattativa Mangala-Fiorentina, ha raccontato il retroscena degli ultimi giorni di mercato, quando i viola avevano fatto un tentativo per portare il centrocampista belga a Firenze. Il suo racconto nell'intervista per TMW:

"Avevo messo in piedi l'operazione con Pradè e Goretti ed erano cambiate le richieste del Lione, che aveva aperto al prestito oneroso con diritto di riscatto. Il presidente ha poi deciso di darlo all'Everton ed è saltato tutto quando sembrava che la cosa fosse in diritto di riscatto. Le cifre del prestito con diritto erano per un totale di 25-30 milioni. Stava quasi partendo per Firenze ma poi è saltato tutto"

'Possibilità di vederlo in viola? Visto il grande interesse, potrebbe darsi che la trattativa possa ripartire. Vedremo con quali condizioni il giocatore lascerà l'Inghilterra.'"

Ferrari: “Incontro positivo, no all’opzione Padovani. Lavoreremo per far giocare la Fiorentina al Franchi”

https://www.labaroviola.com/ferrari-incontro-positivo-no-allopzione-padovani-lavoreremo-per-far-giocare-la-fiorentina-al-franchi/268912/