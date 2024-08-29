Di Marzio: "La Fiorentina vuole soffiare Mangala all'Everton. Operazione in prestito con diritto di riscatto"

Il mercato in entrata della Fiorentina è tutt'altro che chiuso. La viola è alla ricerca di (almeno) un centrocampista, e oltre al nome di Baturina nelle ultime ore è stato fatto quello di Mangala. Il...

Il mercato in entrata della Fiorentina è tutt'altro che chiuso. La viola è alla ricerca di (almeno) un centrocampista, e oltre al nome di Baturina nelle ultime ore è stato fatto quello di Mangala. Il belga è vicino all'Everton, ma la trattativa non è chiusa, e per questo il club di Commisso si è fiondato su di lui. Anche in vista di una probabile partenza di Amrabat, la Fiorentina è alla ricerca di almeno un centrocampista. Il primo nome in lista rimane sempre quello di Baturina della Dinamo Zagabria, per cui proseguono i contatti. Per il croato, che nella giornata di mercoledì ha ottenuto la qualificazione alla fase finale della Champions League, c'è una folta concorrenza, ma la Fiorentina non molla e la trattativa è viva. Il nome nuovo è quello di Orel Mangala, centrocampista del Lione. Il belga era molto vicino all'Everton negli scorsi giorni, ma la trattativa non è ancora chiusa. Per questo, la viola ha intenzione di inserirsi. Contatti continui tra le parti per trovare l'intesa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito

FIORENTINA SU BATURINA

https://www.labaroviola.com/di-marzio-nella-notte-contatti-tra-fiorentina-e-dinamo-zagabria-per-capire-se-baturina-verra-liberato/266001/