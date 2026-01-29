Corriere dello Sport: “La Fiorentina non ha ancora presentato un’offerta concreta per Mangala”

L’altro filone da seguire è quello del centrocampista muscolare. La Fiorentina dovrà sostituire Hans Nicolussi Caviglia, e per farlo darà la priorità a un giocatore di rottura che aggiunga muscoli al reparto. Tra i profili al vaglio c’è Orel Mangala del Lione. Classe 1998 l’ex Everton corrisponderebbe all’identikit preferito dai viola. Al momento non c’è stata un’offerta concreta. Maurits Kjaergaard del Salisburgo è uno dei calciatori offerti di recente, mentre si fa molto dura per Kristian Thorstvedt che il Sassuolo non vuole vendere per alcun motivo. Lo scrive il Corriere dello Sport.