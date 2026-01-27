TMW scrive: “La Fiorentina per sostituire Caviglia valuta il nome di Mangala del Lione”

A sei giorni dalla chiusura della finestra invernale di calciomercato, la Fiorentina potrebbe intervenire a centrocampo. Dopo la trattativa sfumata con il Cagliari, che aveva offerto 500 mila euro per il prestito con diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni, Hans Nicolussi Caviglia è finito nel mirino del Parma. Come riportato ieri, i contatti tra il club emiliano e il Venezia, proprietario del cartellino, sono in corso: la Fiorentina è pronta a liberare il centrocampista di Aosta dal prestito, visto che in questa stagione 2026 ha trovato pochissimo spazio, collezionando tre panchine consecutive e un ingresso solo nei minuti finali contro Cremonese e Lazio.

Al momento Parma e Venezia stanno ancora trattando su cifre e formula del trasferimento, che potrebbe prevedere un prestito con diritto o obbligo di riscatto. In caso di accordo, la Fiorentina tornerà sul mercato per assicurare a mister Paolo Vanoli un centrocampista con caratteristiche difensive solide.

Uno dei nomi al vaglio è quello di Orel Mangala, classe 1998, belga nato a Bruxelles, già seguito in passato da Napoli e Juventus. Attualmente in forza all’Olympique Lione, che nell’estate 2024 lo acquistò a titolo definitivo dal Nottingham Forest per circa 25 milioni di euro, Mangala ha giocato poco nella prima parte della stagione a causa di un grave infortunio che lo ha tenuto fuori quasi per tutto il 2025. Tornato pienamente disponibile solo all’inizio di questo anno, il belga non rientra nei piani di mister Fonseca e può quindi lasciare la Ligue 1 a condizioni vantaggiose. La Fiorentina sta valutando la possibilità di tesserarlo, ma l’operazione è subordinata alla cessione di Nicolussi Caviglia.