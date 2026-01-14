Sportitalia: “Proposto il prestito di Orel Mangala, il centrocampista era stato vicino alla Fiorentina nel 2024”

Nome nuovo per rinforzare ulteriormente il centrocampo della Fiorentina.
Secondo quanto riportato da Sportitalia, il belga Orel Mangala del Lione sarebbe stato proposto a vari club italiani tra i quali figura anche la Fiorentina.
Il calciatore accetterebbe la soluzione italiana con un prestito ed è stato proposto a Como, Milan, Lazio e Fiorentina.
Si tratterebbe di un ritorno di fiamma tra i viola e il centrocampista belga che era finito nei radar della dirigenza nell’estate 2024 quando poi si trasferi’ all’Everton sempre con la formula del prestito.
Il calciatore è reduce da un grave infortunio al ginocchio ad inizio 2025 e ha trovato poco minutaggio in Ligue 1 in questa prima parte di stagione.
