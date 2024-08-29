Di Marzio: "Il Lione ha accettato l'offerta della Fiorentina per Mangala ma non ha ancora dato l'ok finale"

Il mercato in entrata della Fiorentina è tutt'altro che chiuso. La viola è alla ricerca di (almeno) un centrocampista, e oltre a Baturina segue anche Mangala. Il belga era vicino all'Everton, ma la tr...

Il mercato in entrata della Fiorentina è tutt'altro che chiuso. La viola è alla ricerca di (almeno) un centrocampista, e oltre a Baturina segue anche Mangala. Il belga era vicino all'Everton, ma la trattativa non si è chiusa, e per questo il club di Commisso si è fiondato su di lui avvicinandosi molto. Il nome nuovo è quello di Orel Mangala, centrocampista del Lione. Il belga era molto vicino all'Everton negli scorsi giorni, ma la trattativa non si è chiusa. Per questo, la viola si è inserita offrendo ai francesi un prestito con diritto di riscatto. L'Everton non molla, ma la volontà del giocatore è chiara: andare alla Fiorentina. Il Lione accetta la formula proposta dalla Fiorentina, ma non ha ancora dato l'ok definitivo al trasferimento. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito

LA TERZA MAGLIA DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/per-il-suo-compleanno-la-fiorentina-presenta-la-terza-maglia-e-rossa-con-il-colletto-e-le-rifiniture-viola/266038/