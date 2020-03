Il difensore del Valencia,Eliaquim Mangala, ha pubblicato un post sul suo profilo ufficiale di Twitter: “Ho saputo oggi di essere risultato positivo al test per il Coronavirus. Mi sento bene e non ho sintomi riconducibili al virus. Al momento mi sono rinchiuso in casa e separato dalla mia famiglia. Ho appreso che possiamo essere portatori del virus anche se non ne manifestiamo i sintomi: ecco perché raccomando a chiunque di seguire le regole e di evitare i contatti con altre persone, anche se vi sentite bene”.