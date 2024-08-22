FORMAZIONE FIORENTINA: BELTRAN CENTRAVANTI, PARISI TERZINO, A CENTROCAMPO BIANCO
La formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro il Puskas, si torna a giocare allo stadio Franchi
A cura di Redazione Labaroviola
22 agosto 2024 18:52
Fiorentina di scena allo stadio Franchi per la partita contro il Puskas Academia valevole per l'andata dei preliminari di Conference League, questa la formazione ufficiale della squadra viola
De Gea, Quarta, Pongracic, Ranieri, Kayode, Bianco, Mandragora, Parisi, Colpani, Sottil, Beltran
FOLORUNSHO E LA FIORENTINA, ECCO LA SITUAZIONE
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