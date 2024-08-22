Pedullà: "Fiorentina vuole Folorunsho ma il giocatore aspetta la Lazio che è la squadra del suo cuore"

Folorunsho, classe 1998, centrocampista rivelazione dell'ultima serie A, è sul mercato. La Lazio è in vantaggio sulla Fiorentina

Alfredo Pedullà parla di Folorunsho, centrocampista in uscita dal Napoli, nazionale italiano, su cui ci sono Fiorentina e Lazio. Queste le sue parole:

"Dopo le uscite, la Lazio penserà a un nuovo colpo per il centrocampo: il nome che abbiamo anticipato è quello di Folorunsho, ma serve una formula che convinca il Napoli. Folorunsho ha altro mercato (Fiorentina in testa), ma aspetta la decisione della sua squadra del cuore. L’alternativa per la Lazio è sempre Alcaraz."

FIORENTINA E JUVENTUS DISTANTI SU NICO GONZALEZ

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