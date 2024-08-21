Di Marzio: "Ancora distanza tra Juve e Fiorentina per Nico, ma il giocatore vuole i bianconeri"

Secondo l'esperto di mercato la Fiorentina tiene duro sul prezzo del cartellino del giocatore e non scende sotto i 38 milioni

Juventus e Fiorentina stanno lavorando per arrivare all'accordo definitivo per Nico Gonzalez. I bianconeri hanno aggiunto qualche bonus toccando anche i 30 milioni fissi ma i viola insistono nel volere una somma attorno ai 40 tra fissi e bonus. Nuovi contatti sono previsti nelle prossime ore e la sensazione è che si possa chiudere intorno ai 38 bonus compresi.

L'attaccante argentino ha dato preferenza assoluta alla Juventus, quindi l'Atalanta è ormai decisamente arretrata nella corsa al classe 1998. La volontà della società bianconera è quella di chiudere entro per le prossime ore per avere il calciatore a Torino il prima possibile. Dopo Moise Kean e Nico Gonzalez, Juventus e Fiorentina stanno discutendo anche di Arthur e Filip Kostic. La società viola sta parlando con l'agente del brasiliano per un eventuale ritorno dopo il prestito della scorsa stagione. Si valuta anche il nome del serbo, in uscita dalla Juventus che potrebbe arrivare alla Fiorentina in prestito.

Lo riporta gianlucadimarzio.com

Hornyak (Puskas Akademia): “Fiorentina top club. De Gea e Biraghi giocatori importanti”

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