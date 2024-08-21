Hornyak (Puskas Akademia): "Fiorentina top club. De Gea e Biraghi giocatori importanti"

Il tecnico ungherese alla vigilia dell'andata del preliminare di Conference presenta la sua squadra ed analizza pregi e difetti dei viola

Zsolt Hornyak, tecnico della Puskas Akademia che domani affronterà la Fiorentina nell'andata del playoff per l'accesso alla Conference League, ha parlato in sala stampa dallo stadio Franchi: "Ho molto rispetto per la Fiorentina e per i risultati che ha ottenuto negli ultimi anni ma anche per la sua storia. Dovremo impegnarci al 100% e dare il massimo ma sappiamo anche che i viola hanno cambiato il tecnico e molti giocatori. Palladino ha portato una mentalità nuova ma ha meno partite nelle gambe rispetto a noi: ecco, noi dovremo provare a sfruttare questo aspetto per provare a fare risultato già nella prima partita, ben sapendo che la Fiorentina resta una squadra top”.

Le qualità della sua squadra: "Abbiamo analizzato punto per punto tutte le sei gare di preparazione dei viola e la sfida di Parma. Mi tengo per me le mie idee... Penso però che la difesa che sta provando la Fiorentina sia vulnerabile. Abbiamo cambiato poco rispetto allo scorso anno: siamo un gruppo unito, ci conosciamo benissimo e siamo reduci da una ottima stagione".

Sulla storia della Puskas Akademia: "Siamo una grande famiglia, tante persone che vivono nel nostro paese lavorano nel club. Abbiamo uno dei migliori vivai d'Europa, al livello forse di quello del Salisburgo. Il nostro capitano è un prodotto del settore giovanile, il nostro giovane portiere è stato anche visionato alla Juventus. Io sono fiero di lavorare in questo club da 5-6 anni".

Sulla probabile presenza di De Gea in porta nella Fiorentina: "Ho un enorme rispetto per lui ma anche per altri importanti giocatori come Biraghi. E' un piacere giocare contro giocatori così".

Lo riporta tuttomercatoweb.com

La Fiorentina per ora non si muove dalla sua posizione, vuole 40 milioni per la cessione di Nico González

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