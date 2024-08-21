La Fiorentina per ora non si muove dalla sua posizione, vuole 40 milioni per la cessione di Nico González

Nico Gonzalez e la Juventus, una trattativa che non è ancora vicina alle fasi finali. La richiesta della Fiorentina

Sono sicuramente i giorni di Nico Gonzalez. Il calciatore argentino vuole lasciare Firenze e chiede di essere liberato ma la società viola continua a mantenere la sua posizione, vuole 40 milioni di euro per cederlo. La Juventus sta dialogando da settimane ormai con la società gigliata e mette sul piatto anche diverse contropartite (Kostic e Arthur su tutti) ma la Fiorentina vuole solo cash per Nico. Almeno per ora questa è la posizione di Rocco Commisso che si è fatto sentire ed ha dettato la linea guida su questa cessione. Intanto il numero 10 viola continua a non allenarsi con il resto del gruppo in attesa di una soluzione.

RANIERI E LA CONFESSIONE SULLA FINALE DI ATENE

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