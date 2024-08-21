Ranieri: "Atene brucia ancora perchè ho perso io chi ha segnato. Per il rinnovo manca solo la firma"
Luca Ranieri ha parlato dalla sala stampa del Viola Park alla vigilia della sfida di Conference League, queste le sue parole:"Ieri ci siamo allenati per la prima volta al Franchi, è tutto diverso, è s...
Luca Ranieri ha parlato dalla sala stampa del Viola Park alla vigilia della sfida di Conference League, queste le sue parole:
"Ieri ci siamo allenati per la prima volta al Franchi, è tutto diverso, è stato strano, eravamo abituati allo stadio pieno ma dovremmo essere, come gli anni passati, un'unica cosa per raggiungere gli obiettivi. Stare fuori a Parma è stato brutto, come sempre quando stai fuori. Per domani ci siamo preparati bene e vogliamo fare bene. Ogni anno che passa vogliamo fare bene e vogliamo migliorarci, siamo un grande gruppo, stiamo sempre insieme
Tutto fatto per il mio rinnovo, manca solo la firma, qua mi sento a casa dopo tanti prestiti, sono contento della firma.
Difficile ripartire dopo le 3 finali perse, quest'estate è stata dura ma bisogna sempre guardare avanti, mi scoccia tanto perchè ad Atene ha segnato proprio l'attaccante che marcavo io quindi il rammarico è ancora maggiore.
Italiano e Palladino hanno idee diverse sulla fase difensiva, a me piace giocare a tre in difesa perchè sono nato cosi, ci stiamo conoscendo meglio, è arrivato anche Pongracic e con lui ci stiamo conoscendo sempre meglio
I miei compagni hanno già capito come è Firenze, lo hanno visto a Parma dove c'erano più di 3 mila tifosi, Firenze è cosi, ti da tutto, lo capiranno anche al Franchi anche se in forma ridotta.
NICO GONZALEZ E LA TRATTATIVA CON LA JUVENTUS
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