Radio Bruno: "La Fiorentina non ha fretta per Nico e chiede solo cash. Priorità difensore centrale"

Sono giorni caldi per il futuro di Nico Gonzalez. Ma nessuna fretta. Stando quanto riportato da Radio Bruno, è questo il messaggio che filtra dalla Fiorentina sul fronte dell'ala argentina. La Juventu...

Sono giorni caldi per il futuro di Nico Gonzalez. Ma nessuna fretta. Stando quanto riportato da Radio Bruno, è questo il messaggio che filtra dalla Fiorentina sul fronte dell'ala argentina. La Juventus vorrebbe chiudere il prima possibile l'acquisto dell'argentino, ma i viola non hanno necessità di accelerare i tempi, se le offerte non saranno ritenute soddisfacenti. La Fiorentina al momento ha le spalle coperte, si è già mossa per tempo con gli arrivi di Colpani e Gudmundsson e può dettare le condizioni alla Juventus. Nei prossimi giorni può smuoversi qualcosa, ma la Fiorentina vuole tenere slegate da Nico le eventuali operazioni Arthur e Kostic, chiedendo solo cash. La priorità in entrata in questo momento per la Fiorentina resta però quella del difensore centrale, richiesto da Palladino.

PEDULLÀ: “OGGI PROBABILE VIDEOCONFERENZA TRA JUVENTUS E FIORENTINA PER NICO GONZALEZ”

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