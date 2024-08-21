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Radio Bruno: "La Fiorentina non ha fretta per Nico e chiede solo cash. Priorità difensore centrale"

Sono giorni caldi per il futuro di Nico Gonzalez. Ma nessuna fretta. Stando quanto riportato da Radio Bruno, è questo il messaggio che filtra dalla Fiorentina sul fronte dell'ala argentina. La Juventu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 agosto 2024 13:45
Radio Bruno: "La Fiorentina non ha fretta per Nico e chiede solo cash. Priorità difensore centrale" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 26.02.2024, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 26.02.2024, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Sono giorni caldi per il futuro di Nico Gonzalez. Ma nessuna fretta. Stando quanto riportato da Radio Bruno, è questo il messaggio che filtra dalla Fiorentina sul fronte dell'ala argentina. La Juventus vorrebbe chiudere il prima possibile l'acquisto dell'argentino, ma i viola non hanno necessità di accelerare i tempi, se le offerte non saranno ritenute soddisfacenti. La Fiorentina al momento ha le spalle coperte, si è già mossa per tempo con gli arrivi di Colpani e Gudmundsson e può dettare le condizioni alla Juventus. Nei prossimi giorni può smuoversi qualcosa, ma la Fiorentina vuole tenere slegate da Nico le eventuali operazioni Arthur e Kostic, chiedendo solo cash. La priorità in entrata in questo momento per la Fiorentina resta però quella del difensore centrale, richiesto da Palladino.

PEDULLÀ: “OGGI PROBABILE VIDEOCONFERENZA TRA JUVENTUS E FIORENTINA PER NICO GONZALEZ”

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