Pedullà: "Oggi probabile videoconferenza tra Juventus e Fiorentina per Nico Gonzalez"

Son ore calde per il futuro di Nico Gonzalez. Come vi abbiamo già raccontato, il calciatore ritiene finita la sua avventura in maglia viola e vorrebbe vestire la maglia della Juventus. E arrivano novi...

A cura di Redazione Labaroviola 21 agosto 2024 10:29

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