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Pedullà: "Oggi probabile videoconferenza tra Juventus e Fiorentina per Nico Gonzalez"

Son ore calde per il futuro di Nico Gonzalez. Come vi abbiamo già raccontato, il calciatore ritiene finita la sua avventura in maglia viola e vorrebbe vestire la maglia della Juventus. E arrivano novi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 agosto 2024 10:29
Pedullà: "Oggi probabile videoconferenza tra Juventus e Fiorentina per Nico Gonzalez" -
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Son ore calde per il futuro di Nico Gonzalez. Come vi abbiamo già raccontato, il calciatore ritiene finita la sua avventura in maglia viola e vorrebbe vestire la maglia della Juventus. E arrivano novità sulla situazione. Stando quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio profilo X, oggi è probabile una videoconferenza tra Fiorentina e Juventus per l'ala argentina. Situazione da monitorare.

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