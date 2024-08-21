Pedullà: "Oggi probabile videoconferenza tra Juventus e Fiorentina per Nico Gonzalez"
Son ore calde per il futuro di Nico Gonzalez. Come vi abbiamo già raccontato, il calciatore ritiene finita la sua avventura in maglia viola e vorrebbe vestire la maglia della Juventus. E arrivano novi...
Son ore calde per il futuro di Nico Gonzalez. Come vi abbiamo già raccontato, il calciatore ritiene finita la sua avventura in maglia viola e vorrebbe vestire la maglia della Juventus. E arrivano novità sulla situazione. Stando quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio profilo X, oggi è probabile una videoconferenza tra Fiorentina e Juventus per l'ala argentina. Situazione da monitorare.
MORETTO ANNUNCIA: “IL NAPOLI SONDA AMRABAT PER IL CENTROCAMPO. PIACE TANTISSIMO A CONTE”
https://www.labaroviola.com/moretto-annuncia-sondaggio-del-napoli-per-amrabat-piace-tantissimo-a-conte-vuole-un-centrocampista-con-quelle-caratteristiche/264850/