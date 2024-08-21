Moretto annuncia: "Il Napoli sonda Amrabat per il centrocampo. Piace tantissimo a Conte"
Sofyan Amrabat è stato reinserito nella Fiorentina da Raffaele Palladino, ma in questi ultimi giorni di mercato è un nome da tenere d'occhio. E stando quanto riportato da Matteo Moretto, il Napoli ha...
A cura di Redazione Labaroviola
21 agosto 2024 08:05
Sofyan Amrabat è stato reinserito nella Fiorentina da Raffaele Palladino, ma in questi ultimi giorni di mercato è un nome da tenere d'occhio. E stando quanto riportato da Matteo Moretto, il Napoli ha sondato il centrocampista marocchino. Nelle ultimissime ore il club azzurro ha avuto dei contatti per il marocchino, in uscita dalla Fiorentina. È una delle opzioni per questi ultimi giorni di mercato. L’idea piace tantissimo ad Antonio Conte, che è alla ricerca di un calciatore con le caratteristiche di Amrabat.