Moretto annuncia: "Il Napoli sonda Amrabat per il centrocampo. Piace tantissimo a Conte"

Sofyan Amrabat è stato reinserito nella Fiorentina da Raffaele Palladino, ma in questi ultimi giorni di mercato è un nome da tenere d'occhio. E stando quanto riportato da Matteo Moretto, il Napoli ha...

A cura di Redazione Labaroviola 21 agosto 2024 08:05

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