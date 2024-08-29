Il ritorno del playoff di Conference tra Fiorentina e Puskas Akademia sarà visibile in chiaro su Tv8

Dentro o fuori. Questa sera la Fiorentina scenderà in campo alle 21 alla Pancho Arena contro la Puskas Akademia per il ritorno dei playoff di Conference League. Una partita che i viola non possono sba...

Dentro o fuori. Questa sera la Fiorentina scenderà in campo alle 21 alla Pancho Arena contro la Puskas Akademia per il ritorno dei playoff di Conference League. Una partita che i viola non possono sbagliare: in ballo c'è il pass per la Conference. E arriva una bella notizia per i tifosi viola: la gara sarà visibile in chiaro su Tv8, oltre che sui canali Sky e Now Tv.

CECCARINI: “MANGALA VUOLE LA FIORENTINA. ACCORDO CON IL LIONE PER IL PRESTITO CON DIRITTO A 25 MILIONI”

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