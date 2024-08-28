Szolnoki: "La Fiorentina è nettamente più forte di noi, però daremo il massimo per darle noia"

Il difensore degli ungheresi del Puskas Akademia ha presentato la gara di ritorno dei playoff di Conference

in conferenza stampa è intervenuto il difensore del Puskas Akademia Ronald Szolnoki che ha parlato della partita di domani: "La Fiorentina è di un altro livello rispetto a noi, abbiamo un divario enorme da colmare ma all'andata abbiamo dimostrato che possiamo darle noia e fare qualcosa di buono. Daremo il massimo perché per noi è una partita storica e cercheremo di fare l'impresa che i nostri tifosi meritano, occorre avere il giusto atteggiamento e affrontare la gara con attenzione per accorciare questa differenza che esiste e si vede bene."

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