All. Puskas: "Con la Fiorentina sarà la partita dell'anno. Se daremo il 100%, ho fiducia in un buon risultato"

Il Puskas Akademia ha cominciato bene il proprio campionato con quattro vittorie nelle prime quattro partite. Con l'entusiasmo del primo posto in classifica, gli ungheresi si apprestano ad affrontare,...

Il Puskas Akademia ha cominciato bene il proprio campionato con quattro vittorie nelle prime quattro partite. Con l'entusiasmo del primo posto in classifica, gli ungheresi si apprestano ad affrontare, giovedì, la Fiorentina nel play off di Conference League. Dopo il successo in campionato, il tecnico Zsolt Hornyak ha così parlato in vista della sfida con i viola: "La vittoria è stata importante psicologicamente, la squadra avrà un giorno libero e martedì andremo in Italia. Per quello che è il nostro livello ci aspetta la partita dell'anno e se tutti riusciranno a dare il cento per cento allora ho fiducia in un buon risultato”.

BERARDI LA CILIEGINA DEL MERCATO

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