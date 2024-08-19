Corriere dello Sport: "Berardi la "ciliegina"? Fiorentina pronta a fare l'offerta a due-tre giorni dalla chiusura del mercato"

Berardi potrebbe tornare di moda per la Fiorentina, tra un mese potrebbe essere già in campo

Qualora Nico Gonzalez salutasse, Pradè potrebbe decidere di mettere in rosa un altro colpo che garantisca gol ed esperienza. La così detta "ciliegina". Questa porta in direzione Sassuolo e risponde al nome di Domenico Berardi, vecchio-nuovo obiettivo gigliato che garantirebbe reti ed esperienza e consentirebbe a Palladino di variare anche modulo. Il piano viola è quello di fare l'offerta giusta al momento giusto, a due-tre giorni dalla chiusura del mercato, con Berardi che in tanto si appresta a compiere un recupero-lampo dall'infortunio al tendine d'Achille patito lo scorso marzo (si parla di un giocatore che tra un mese potrebbe essere già pronto). Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/gazzetta-motta-vuole-nico-per-il-verona-addio-a-titolo-definitivo-pronto-ingaggio-da-35-milioni-netti/264604/