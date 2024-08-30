Moviola Corriere dello Sport: "Nobre disastroso, l'errore grave è l'espulsione di Comuzzo, inesistente"
Nobre fischia troppo!
A cura di Redazione Labaroviola
30 agosto 2024 09:30
La prestazione di Nobre è un disastro, fischia troppo poco. Su Ranieri impossibile non dare rigore, ingenuo il giocatore della Fiorentina. La Puskas chiede due rigori, niente di concreto. Regolare il gol di Kean. Giusta l'espulsione di Pongracic, già graziato in precedenza. L'errore grave è il rosso a Comuzzo, inesistente. Ecco la moviola del Corriere dello Sport.