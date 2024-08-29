PAGELLE FIORENTINA: DE GEA SANTO SUBITO, RANIERI DISASTROSO, MALISSIMO PONGRACIC

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo nel ritorno dei play off di Conference League contro il Puskas

De Gea 8 Se la Fiorentina riesce ad arrivare ai rigori il merito è del portiere ex United che para tutto. Due parate sono assolutamente decisive ed sarebbero stati gol se in porta non ci fosse stato il campione spagnolo, ma non sono le uniche parate importanti, come quella fatta al minuto 99 in cui va a togliere letteralmente la palla dalla rete

Quarta 5 Sembra spaesato, anche in fase offensiva sbaglia alcuni passaggi, irriconoscibile

Pongracic 4 Viene ammonito perchè perde un pallone e quindi è costretto a far fallo per evitare guai grossi. Ma il vero problema sono le distanze che sono tutte sbagliate, le letture. Dovrebbe guidare la difesa ma è un disastro

Ranieri 3 Posizionato malissimo in tutta la gara, è quasi sempre nel posto sbagliato, errori di posizionamento continui. Si prende un giallo senza alcun senso per andare a provocare l'avversario, fa il fallo da rigore dove, anche li, è messo male e si fa ingannare dal centravanti avversario

Dodò 5 La peggior partita della stagione. In attacco è si vede poco, in difesa è protagonista di una giocata senza senso, quando cerca di superare il diretto avversario, in piena area di rigore, con il tacco. Una giocata che naturalmente non gli riesce e che per poco non fa subire gol alla Fiorentina

Amrabat 5 Cerca di mettere una pezza spesso ma si trova molte volte circondato da soli giocatori ungheresi e sbaglia come accade al minuto 78, quando perde un pallone sanguinoso, combatte nel mezzo con alterne fortune

Richardson 5,5 Unico giocatore che, palla al piede, cerca di giocare a calcio e di predicare nel deserto. Educato tecnicamente, fa il possibile nella difficile gara viola. Bravo dal dischetto

Biraghi 5,5 In fase offensiva è praticamente nulla, in difesa cerca di dare una mano e mette una pezza quando può. Molto spesso è impreciso. Migliora nel finale. Bravo dal dischetto

Sottil 4,5 Niente. L'unica azione in cui si vede è quando prova a servire Kean ma sbaglia il passaggio. Per il resto è praticamente nulla, la sua uscita è un sussulto per segnalare la sua presenza in campo

Ikonè 4,5 Schierato a sorpresa al posto di Colpani, il francese, dopo non essere stato nemmeno convocato contro il Venezia, gioca titolare e lo fa nel peggior modo possibile. Non incidendo praticamente mai. Quando provava a partire, veniva prontamente fermato.

Kean 7 Servito praticamente mai si inventa un gol frutto di rabbia e determinazione. Si guadagna spesso falli e cerca di far salire la squadra che non lo supporta mai

Kouamè 5,5 Entra e si vede anche lui poco. Poi nei supplementari si ritrova unica punta e dà tutto quello che ha. Bravo dal dischetto

Colpani 6 Porta imprevedibilità davanti. Libera lo spazio a Kean che segna. Il resto della gara è duro per tutti. Bravo dal dischetto

Comuzzo 4 Non entra in maniera negativa andando a murare diversi tentativi avversari, poi viene espulso per doppia ammonizione. Il primo giallo arriva perchè in ritardo netto, nel secondo non tiene correttamente la marcatura e strattona l'attaccante avversario

Parisi 6 Entra in tempo per aiutare la squadra e fa quello che può, anche con intelligenza

Mandragora 6 Entra ed è intelligente nel gestire palla e momenti. Bravo dal dischetto

LA FIORENTINA PREPARA L'OFFERTA PER FOLORUNSHO

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