PAGELLE FIORENTINA: KEAN E DODÒ DANNO LA SVEGLIA. DISASTRO KAYODE, BELTRAN FANTASMA
Le pagelle dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo nell'andata dei preliminari di Conference League contro il Puskas
De Gea 6 Con un tiro prende praticamente 2 gol nel primo tempo, può poco o nulla. Spettatore fino a al minuto 79 quando fa una bella parata su un colpo di testa ravvicinato
Quarta 6,5 La sua partita è come andare sulle montagne russe, errori grossolani alternati da ottimi interventi, poi il gol del pareggio che vale tantissimo per la Fiorentina
Pongracic 5,5 Da rivedere i movimenti di reparto, alterne buone letture a disattenzioni, alla fine cala anche fisicamente e perde brillantezza. Dà una mano anche in fase offensiva con passaggi e qualche inserimento
Ranieri 5,5 Fa qualche errore di troppo in fase di impostazione, in difesa sembra non essere mai ben posizionato
Kayode 4 Fa il fallo da rigore e sbaglia il passaggio che spalanca al Puskas la strada del secondo gol. Semplicemente disastroso
Mandragora 5,5 Suo l'assist perfetto per il 2-2 di Quarta, questo gli dà mezzo voto in più. Per il resto siamo alle solite, è un buon operaio del centrocampo e non può fare di più in fase di impostazione, non sempre fa le scelte giuste
Bianco 5 Il rigore per il Puskas arriva per colpa di un suo retropassaggio sballato, prende una grande traversa dalla distanza ma non è assolutamente in grado di impostare nè di dare ordine e geometrie alla squadra
Parisi 6,5 Bravo e prezioso in fase offensiva, in fase difensiva la sensazione è che soffre particolarmente anche per colpa di un fisico non propriamente da gigante
Colpani 5 Tanti fumo, poco, pochissimo arrosto. Si sbatte tanto, cerca tante volte volta la giocata ma non riesce mai a farla diventare decisiva e incisiva
Sottil 7 Segna un gol bello e importante, potrebbe essere ancora più decisivo se non si perdesse molto spesso in tanti tocchi e scelte che molto spesso solo sbagliate oppure troppo lente
Beltran 4,5 Se con Italiano giocava trequartista un motivo c'era e lo abbiamo visto, ancora una volta, tutti. Non è assolutamente pronto per fare il centravanti da solo in area, non ha tempi, movimenti e stazza. Nel primo tempo, semplicemente, non la becca mai e ci accorgiamo di lui solo quando viene sostituito
Dodò 7 Tra lui e Kayode come mangiare e stare a guardare. Il suo ingresso rivitalizza la fascia destra, corre, punta, salta, crossa, crea superiorità numerica. Un treno
Kean 7 Si arrabbia con Ikonè diverse volte perchè non lo serve, alla prima palla vera in verticale segna il gol del sorpasso
Ikonè 5,5 Al minuto 69 elude il difensore con una grande giocata, poi perde tempo e attimo per concludere a rete, anche se la posizione non era favorevolissima. Al minuto 65 l'azione tipica del suo repertorio, sfugge bene, poi davanti al portiere fa un mix tra un tiro e un passaggio, praticamente un disastro. E grande occasione gettata al vento. Mezzo voto in più per l'assist per Kean
Amrabat 6 Entra per battagliare e lo fa nel modo giusto, ha caratteristiche uniche per il centrocampo viola
Kouamè 5 Entra in tempo per perdere il marcatore del 3-3
LE PAROLE DI ALESSANDRO FERRARI SU NICO GONZALEZ
https://www.labaroviola.com/ferrari-ad-oggi-non-ci-sono-le-condizioni-per-vendere-nico-gonzalez-alla-juventus/265061/