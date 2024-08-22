PAGELLE FIORENTINA: KEAN E DODÒ DANNO LA SVEGLIA. DISASTRO KAYODE, BELTRAN FANTASMA

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo nell'andata dei preliminari di Conference League contro il Puskas

De Gea 6 Con un tiro prende praticamente 2 gol nel primo tempo, può poco o nulla. Spettatore fino a al minuto 79 quando fa una bella parata su un colpo di testa ravvicinato

Quarta 6,5 La sua partita è come andare sulle montagne russe, errori grossolani alternati da ottimi interventi, poi il gol del pareggio che vale tantissimo per la Fiorentina

Pongracic 5,5 Da rivedere i movimenti di reparto, alterne buone letture a disattenzioni, alla fine cala anche fisicamente e perde brillantezza. Dà una mano anche in fase offensiva con passaggi e qualche inserimento

Ranieri 5,5 Fa qualche errore di troppo in fase di impostazione, in difesa sembra non essere mai ben posizionato

Kayode 4 Fa il fallo da rigore e sbaglia il passaggio che spalanca al Puskas la strada del secondo gol. Semplicemente disastroso

Mandragora 5,5 Suo l'assist perfetto per il 2-2 di Quarta, questo gli dà mezzo voto in più. Per il resto siamo alle solite, è un buon operaio del centrocampo e non può fare di più in fase di impostazione, non sempre fa le scelte giuste

Bianco 5 Il rigore per il Puskas arriva per colpa di un suo retropassaggio sballato, prende una grande traversa dalla distanza ma non è assolutamente in grado di impostare nè di dare ordine e geometrie alla squadra

Parisi 6,5 Bravo e prezioso in fase offensiva, in fase difensiva la sensazione è che soffre particolarmente anche per colpa di un fisico non propriamente da gigante

Colpani 5 Tanti fumo, poco, pochissimo arrosto. Si sbatte tanto, cerca tante volte volta la giocata ma non riesce mai a farla diventare decisiva e incisiva

Sottil 7 Segna un gol bello e importante, potrebbe essere ancora più decisivo se non si perdesse molto spesso in tanti tocchi e scelte che molto spesso solo sbagliate oppure troppo lente

Beltran 4,5 Se con Italiano giocava trequartista un motivo c'era e lo abbiamo visto, ancora una volta, tutti. Non è assolutamente pronto per fare il centravanti da solo in area, non ha tempi, movimenti e stazza. Nel primo tempo, semplicemente, non la becca mai e ci accorgiamo di lui solo quando viene sostituito

Dodò 7 Tra lui e Kayode come mangiare e stare a guardare. Il suo ingresso rivitalizza la fascia destra, corre, punta, salta, crossa, crea superiorità numerica. Un treno

Kean 7 Si arrabbia con Ikonè diverse volte perchè non lo serve, alla prima palla vera in verticale segna il gol del sorpasso

Ikonè 5,5 Al minuto 69 elude il difensore con una grande giocata, poi perde tempo e attimo per concludere a rete, anche se la posizione non era favorevolissima. Al minuto 65 l'azione tipica del suo repertorio, sfugge bene, poi davanti al portiere fa un mix tra un tiro e un passaggio, praticamente un disastro. E grande occasione gettata al vento. Mezzo voto in più per l'assist per Kean

Amrabat 6 Entra per battagliare e lo fa nel modo giusto, ha caratteristiche uniche per il centrocampo viola

Kouamè 5 Entra in tempo per perdere il marcatore del 3-3

LE PAROLE DI ALESSANDRO FERRARI SU NICO GONZALEZ

https://www.labaroviola.com/ferrari-ad-oggi-non-ci-sono-le-condizioni-per-vendere-nico-gonzalez-alla-juventus/265061/