Ferrari: “Ad oggi non ci sono le condizioni per vendere Nico Gonzalez alla Juventus"

Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport prima della gara contro la Puskas Akademia ai preliminari di Conference League, queste le sue parole:"Ripartiamo quest'a...

Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport prima della gara contro la Puskas Akademia ai preliminari di Conference League, queste le sue parole:

"Ripartiamo quest'anno con tante cose nuove, dal mister al sistema di gioco ai carichi di lavoro, chi è arrivato, chi deve ancora arrivare... Vogliamo migliorare quanto fatto in passato, i playoff sono sempre stati difficilissimi, ce lo ricordiamo bene. Nico Gonzalez? La situazione è che a 8 giorni dalla fine non ci sono le condizioni di base per fare l'operazione. Siamo contentissimi di Nico, non abbiamo necessità di cederlo. Siamo molto tranquilli, aspettiamo le condizioni giuste. Cifra giusta? Non la so. La nuova Fiorentina? Mi piace molto come arriviamo in area, come portiamo la palla verso chi deve finalizzare. Ho grandi curiosità e aspettative".

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