La Fiorentina rifiuta l'offerta del Napoli per Amrabat e la società azzurra compra un altro centrocampista

Il Napoli spendere 18 milioni di euro per prendere Gilmour, a questo punto sembra difficile possa cercare di nuovo Amrabat

È ormai tutto fatto in casa Napoli per l'arrivo di Billy Gilmour: il centrocampista del Brighton è pronto ad approdare al Napoli ad inizio settimana prossima, dopo la sfida col Bologna.

Come annunciato da Fabrizio Romano, il Napoli ha trovato l'accordo col Brighton per Billy Gilmour:

"Il Napoli ha raggiunto un accordo verbale con il Brighton per Billy Gilmour! Mancano solo gli ultimi dettagli e poi sarà tutto fatto. Pacchetto intorno ai €17/18 milioni di euro, bonus aggiuntivi inclusi. Il Napoli ha iniziato a pianificare il viaggio di Billy e le relative visite mediche all'inizio della prossima settimana. Here We Go, presto".

Con Matteo Moretto, collega di Relevo, che aggiunge:

"Accordo verbale per Billy Gilmour al Napoli. È arrivato l'ultimo via libera del presidente del Brighton. Operazione da circa 18M€ totali bonus compresi. Il Napoli sta già organizzando il programma per il suo arrivo in Italia".

Dunque, a questo punto la società azzurra lascia Amrabat? Nelle scorso ore c'era stata l'offerta per il centrocampista marocchino della Fiorentina, il Napoli aveva offerto in cambio Folorunsho ma ha ricevuto il rifiuto viola.

INTANTO LA FIORENTINA NON CONVOCA NICO GONZALEZ PER LA CONFERENCE

https://www.labaroviola.com/nico-gonzalez-non-convocato-da-palladino-per-fiorentina-puskas-amrabat-ce-la-lista/264980/