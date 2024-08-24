Nazione: "Kostic vicino alla Fiorentina, trattativa apertissima. La Juve vuole 8 milioni"

La Juve vuole liberarsi di Kostic

Il grido di aiuto di Raffaele Palladino post Puskas Akademia non è passato inosservato, e adesso la palla passa alla società. Uno dei ruoli sui quali si è concentrato l'ex tecnico del Monza è quello dell'esterno di sinistra. Il nome è quello di Filip Kostic della Juventus. L'affare è allettante, con la Juventus che se ne vuole liberare, 2.5 milioni di ingaggio e un costo sui 7-8 milioni. La trattativa è apertissima e il ragazzo si avvicina sempre di più. Da lì si capirà anche il futuro di Parisi, e quello tecnico di Biraghi. Il capitano a quel punto andrebbe a occupare il ruolo di centrale nella difesa a 3. Lo scrive La Nazione.

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