Labaro Viola

Da Torino: "Tra oggi e domani Kostic alla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto a 4 milioni"

Kostic potrebbe essere il nuovo acquisto della Fiorentina, l'esterno bianconero è una richiesta di Palladino

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 agosto 2024 13:13
Da Torino: "Tra oggi e domani Kostic alla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto a 4 milioni" -
News
Fiorentina
Juventus
Kostic
Condividi

Siamo vicini all'arrivo alla Fiorentina di Kostic, come riportato nella giornata di ieri in esclusiva, si aspetta solo il via libera del calciatore per chiudere definitivamente l'operazione. Secondo quanto riportato dal direttore di Tutto Juve, tra oggi e domani ci dovrebbe essere la chiusura dell'operazione per l'esterno classe 1992 con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni di euro che andranno nelle casse bianconere.

https://www.labaroviola.com/kostic-fara-sapere-stasera-alla-fiorentina-se-accetta-o-meno-la-sua-posizione-si-e-ammorbidita/265430/

 

https://www.labaroviola.com/kostic-fara-sapere-stasera-alla-fiorentina-se-accetta-o-meno-la-sua-posizione-si-e-ammorbidita/265430/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok