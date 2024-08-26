Da Torino: "Tra oggi e domani Kostic alla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto a 4 milioni"
Kostic potrebbe essere il nuovo acquisto della Fiorentina, l'esterno bianconero è una richiesta di Palladino
Siamo vicini all'arrivo alla Fiorentina di Kostic, come riportato nella giornata di ieri in esclusiva, si aspetta solo il via libera del calciatore per chiudere definitivamente l'operazione. Secondo quanto riportato dal direttore di Tutto Juve, tra oggi e domani ci dovrebbe essere la chiusura dell'operazione per l'esterno classe 1992 con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni di euro che andranno nelle casse bianconere.
https://www.labaroviola.com/kostic-fara-sapere-stasera-alla-fiorentina-se-accetta-o-meno-la-sua-posizione-si-e-ammorbidita/265430/
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