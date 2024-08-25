Kostic farà sapere stasera alla Fiorentina se accetta o meno. La sua posizione si è ammorbidita

Kostic potrebbe diventare già stasera un giocatore della Fiorentina, l'esterno farà sapere dopo la gara contro il Venezia

Filip Kostic è vicino a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. L'esterno classe 92 della Juventus, dopo che le due società avevano trovato l'accordo sulla base di 6/7 milioni per il trasferimento a titolo definitivo, aveva preso tempo per decidere se accettare o meno l'offerta viola. Nelle ultime si ore si registra un posizione più morbida di Kostic e sta riflettendo seriamente se dare il suo assenso definitivo al trasferimento a Firenze. Dopo la gara tra viola e Venezia dovrebbe arrivare la sua risposta definitiva con Palladino che attende fiducioso dopo aver richiesto un esterno sinistro agli uomini mercato ACF.

KROLDRUP ATTACCA LA FIORENTINA

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