Accostato alla Fiorentina, Kostic raggiunge Amrabat: ufficiale il suo arrivo al Fenerbahce

Dopo essere stato vicino alla Fiorentina, Kostic vola in Turchia da Mourinho e Amrabat: ufficiale il trasferimento al Fenerbahce

Adesso è anche ufficiale, Filip Kostic lascia la Juventus e va in Turchia. Almeno fino a giugno giocherà con il Fenerbahce.

Di seguito il comunicato dei bianconeri: "Dopo due stagioni si separano le strade della Juventus e di Filip Kostic, che vestirà la maglia del Fenerbahce. Il laterale serbo classe 1992 si trasferisce, infatti, in Turchia con la formula del prestito fino al 30 giugno 2025. Approdato in bianconero nell'estate del 2022 – con un curriculum di tutto rispetto avendo giocato nel corso della sua carriera, tra Serbia, Olanda e Germania, un totale di oltre 400 gare ufficiali –, Filip ha disputato 87 partite con la nostra maglia, tenendo in considerazione tutte le competizioni, meno solo di Danilo e Locatelli nel periodo.

Kostic, inoltre, nello stesso periodo è stato di gran lunga il calciatore della Juventus con più occasioni create per i compagni in tutte le competizioni: 141 e in questo conteggio, ovviamente, sono inclusi anche i suoi 15 assist – altro record bianconero tra la stagione 2022/2023 e quella 2023/2024. Da quando è arrivato a Torino, non ha mai fatto mancare il suo apporto in termini di impegno, dedizione, serietà e qualità. Ad attenderlo, ora, una nuova avventura: in bocca al lupo Filip!". Lo riporta TMW.

LE PAROLE DI MALDINI

https://www.labaroviola.com/maldini-la-fiorentina-ha-cambiato-molto-ha-bisogno-di-tempo-adli-giocatore-di-alto-livello/267565/