Maldini: "La Fiorentina ha cambiato molto, ha bisogno di tempo. Adli giocatore di alto livello"

L'ex difensore del Milan ha risposto alle domande dei giornalisti in occasione del Premio Nereo Rocco, parlando anche di Fiorentina

Paolo Maldini è intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti al Premio Nereo Rocco, tra cui un inviato del Pentasport di Radio Bruno, che ha mandato in onda le risposte dell’ex difensore del Milan. Queste le sue parole:

Sulla Fiorentina: “La Fiorentina ha cambiato allenatore e molti giocatori, ci vuole tempo visti i numerosi cambi, a volte si è impazienti ma un lavoro fatto bene necessita di tempo. Adli ha trovato poco spazio a Milano, l'anno scorso di più rispetto a quando io ero lì. Può dar tanto, è un ragazzo di alto livello che può dare geometrie. Palladino vuole fare un salto di qualità rispetto all’esperienza col Monza, ma gli serve tempo ora.”

Sulla nazionale: “Si sta riprendendo, ha fatto molto bene contro la Francia. Le assenze ai mondiali hanno influito negativamente, ma si sta riprendendo.”

Sulla Serie A: “La Serie A è un campionato che a livello tattico e tecnico è senza dubbio tra i top 3 campionati, anche se non è molto considerato. L’ Inter è la squadra più attrezzata, anche perché le avversarie hanno fatto tanti cambiamenti nelle che necessiteranno un po’ di tempo.”

Sul rapporto con Firenze: “Sono venuto qui molte volte da avversario ma anche per la Nazionale, ho molti bei ricordi”.

MAROTTA RISPONDE A COMMISSO

https://www.labaroviola.com/marotta-replica-allattacco-di-commisso-linter-rispetta-tutti-i-doveri-imposti-da-uefa-e-federazione/267562/