Nazione: “Torna di moda Kostic come vice Dodò. Il serbo è fuori dal progetto Juventus”

Un vice-Dodò serve, dato che Palladino nel finale della scorsa stagione, ha dovuto adattare Folorunsho, Parisi e Moreno. Un profilo che piace è quello di Zanoli. Reduce da una stagione al Genoa, ma di proprietà del Napoli. A sinistra le gerarchie sembrano più salde, con Gosens titolare e Fortini come riserva. Parisi potrebbe partire. Sempre sulla sinistra potrebbe tornare di moda Filip Kostic, dopo essere stato vicino alla maglia viola la scorsa estate. Il serbo è un giocatore duttile, che può giocare sia come quinto, che più alto in un 4-2-3-1. Dopo l’anno in Turchia è tornato alla Juventus, non rientra più nei piani bianconeri. Lo scrive La Nazione.