Corriere dello Sport: “La Fiorentina dice no a Kostic. Palladino verso un cambio di modulo?”

Bloccato l'arrivo di Kostic. Palladino cambia qualcosa?

Sembrava destinato a vestire la maglia della Fiorentina e invece Filip Kostic non verrà a Firenze. L’esterno della Juventus era in trattativa con il club viola che all'improvviso ha bloccato il tutto. Non è ancora chiaro il motivo di questa decisione, in un ruolo dove Palladino ha già Biraghi e Parisi. Non è impossibile immaginare un possibile cambio di modulo in vista. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/pedulla-per-la-difesa-fiorentina-a-sorpresa-sul-centrale-del-belgrano-matias-moreno/265679/