Tuttosport: “Kostic? La Juve chiede 6 milioni alla Fiorentina. Arthur? Ostacolo ingaggio da 6 milioni”
Asse caldo tra Firenze e Torino
Molto probabilmente le due società, parallelamente, cercheranno di trovare un accordo anche per il passaggio del terzino Filip Kostic in riva all’Arno per una valore che dovrebbe aggirarsi intorno ai sei milioni. E Arthur? Il regista brasiliano tornerebbe volentieri a Firenze dopo il prestito virtuoso dello scorso anno: l’ostacolo resta l’ingaggio proibitivo da 6 milioni. La Juve dunque attende soluzioni alternative, che non prevedano il contributo anche se parziale al salario del centrocampista per cui per il momento aspetta che l’interesse mostrato da un paio di club della Premier League possa trasformarsi in qualcosa di più concreto. Lo riporta Tuttosport.
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