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Ferrara: "L'idea che possa arrivare Kostic a 7 milioni mi sembra una battuta, la Fiorentina è il nulla adesso"

Scarso il Venezia, scarsa la Fiorentina. Non può che uscir fuori una partita che è un oltraggio al calcio. E’difficile analizzare il nulla, perché la Fiorentina questo al momento è. Terzo pareggio fil...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 agosto 2024 12:23
Ferrara: "L'idea che possa arrivare Kostic a 7 milioni mi sembra una battuta, la Fiorentina è il nulla adesso" -
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Scarso il Venezia, scarsa la Fiorentina. Non può che uscir fuori una partita che è un oltraggio al calcio. E’difficile analizzare il nulla, perché la Fiorentina questo al momento è. Terzo pareggio filato contro due neo promosse (Parma altra cosa, però) e la rappresentante di paesino di 3.900 anime: formazioni discutibili, dopo aver visto Barak e Kouamè dietro Kean, anche di più. Le buone notizie? Il solito Terracciano. E bene anche Richardson, ragazzo con piedi e personalità. Poi c’è il mercato aperto, e in quello stiamo tutti confidando, anche se l’idea che possa arrivare Kostic a sette milioni sembra una battuta, e invece pare di no. Momento grigio, in attesa di idee credibili, di una difesa “vera” e di un centrocampo degno di questo nome. Difficile vincere le partite aspettando sempre la palla sui piedi e senza mostrare alcuna personalità. A volte pensi davvero che ti prendano in giro. Brutto pensiero. Troppo brutto per essere vero. Lo scrive  Benedetto Ferrara su La Nazione

L'ESORDIO DI RICHARDSON

https://www.labaroviola.com/nazione-personalita-e-grandi-doti-tecniche-il-debutto-di-richardson-tra-le-poche-note-positive/265549/

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