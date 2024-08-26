Ferrara: "L'idea che possa arrivare Kostic a 7 milioni mi sembra una battuta, la Fiorentina è il nulla adesso"

Scarso il Venezia, scarsa la Fiorentina. Non può che uscir fuori una partita che è un oltraggio al calcio. E’difficile analizzare il nulla, perché la Fiorentina questo al momento è. Terzo pareggio fil...

Scarso il Venezia, scarsa la Fiorentina. Non può che uscir fuori una partita che è un oltraggio al calcio. E’difficile analizzare il nulla, perché la Fiorentina questo al momento è. Terzo pareggio filato contro due neo promosse (Parma altra cosa, però) e la rappresentante di paesino di 3.900 anime: formazioni discutibili, dopo aver visto Barak e Kouamè dietro Kean, anche di più. Le buone notizie? Il solito Terracciano. E bene anche Richardson, ragazzo con piedi e personalità. Poi c’è il mercato aperto, e in quello stiamo tutti confidando, anche se l’idea che possa arrivare Kostic a sette milioni sembra una battuta, e invece pare di no. Momento grigio, in attesa di idee credibili, di una difesa “vera” e di un centrocampo degno di questo nome. Difficile vincere le partite aspettando sempre la palla sui piedi e senza mostrare alcuna personalità. A volte pensi davvero che ti prendano in giro. Brutto pensiero. Troppo brutto per essere vero. Lo scrive Benedetto Ferrara su La Nazione

L'ESORDIO DI RICHARDSON

https://www.labaroviola.com/nazione-personalita-e-grandi-doti-tecniche-il-debutto-di-richardson-tra-le-poche-note-positive/265549/