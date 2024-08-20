Di Marzio: "Juve, si conta di chiudere Nico in 48h. Con la Fiorentina si discute anche di Arthur e Kostic"

La Juventus vuole chiudere al più presto per Nico Gonzalez. Intanto i due club parlano anche di Arthur e di Kostic

La situazione di Nico Gonzalez trova sviluppi in questa ultima fase di mercato. Secondo quanto riporta l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, le prossime ore potrebbero essere decisive per l' intesa definitiva tra Juventus e Fiorentina:

"Juventus e Fiorentina stanno lavorando per arrivare all'accordo definitivo per Nico Gonzalez. L'intesa potrebbe essere trovata sui 30 milioni di euro più 4/5 di bonus.

L'attaccante argentino ha dato preferenza assoluta alla Juventus, quindi l'Atalanta è decisamente più indietro nella corsa al classe 1998. La volontà della società bianconera è quella di chiudere entro per le prossime 48 ore per avere il calciatore a Torino il prima possibile.

Dopo Moise Kean e Nico Gonzalez, Juventus e Fiorentina stanno discutendo anche di Arthur e Filip Kostic. La società viola sta parlando con l'agente del brasiliano per un eventuale ritorno dopo il prestito della scorsa stagione. Si valuta anche il nome del serbo, in uscita dalla Juventus che potrebbe arrivare alla Fiorentina in prestito".

Pedullà: “Nico cercherà di andare alla Juve fino alla fine. Kostic proposto, Arthur piace a Palladino”

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