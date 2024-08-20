Pedullà: "Nico cercherà di andare alla Juve fino alla fine. Kostic proposto, Arthur piace a Palladino"

Come di consueto durante il calciomercato, è il momento delle pillole di mercato sulla Fiorentina a cura di Alfredo Pedullà–Passione Fiorentina. Ogni martedì e venerdì, dalle 14.00 alle 15.30, l’esper...

Come di consueto durante il calciomercato, è il momento delle pillole di mercato sulla Fiorentina a cura di Alfredo Pedullà–Passione Fiorentina. Ogni martedì e venerdì, dalle 14.00 alle 15.30, l’esperto di mercato approfondirà i temi più rilevanti riguardanti le trattative del club viola. Le sue parole:

GUDMUNDSSON "Lui era prigioniero calcistico. Prima o poi queste cose devono essere risolte. È chiaro che vanno in conferenza e qualche sassolino se lo tolgono".

NICO "È sacrosanto che dopo che tu abbia speso dei soldi, tu voglia andare a monetizzare. È sacrosanto. Non so se ci sarà qualcuno che voglia offrire 40 milioni, ma capisco che la Fiorentina voglia difendere la sua posizione. Ma io penso che a 32-33 più bonus tu possa chiudere. È un modo di tenere le carte in mano. L'Atalanta ha ricevuto un'offerta vicina ai 60 milioni, ci sta mettendo l'orgoglio ma non so dove questo porterà. La Fiorentina non ha comunicato ufficialmente che voglia 40 milioni per Nico, non c'è un virgolettato da parte della società. La Fiorentina deve incassare la cifra giusta, lui vuole per distacco la Juve, ma l'Atalanta può interferire perché non ci sono certezze per Lookman. Nico fino alla fine cercherà di andare alla Juventus. A me non risulta nemmeno il fraseggio tra Nico e Koop fra Atalanta e Juve che uno prende uno e l'altro lascia l'altro. Non c'è niente, ma è una chiave di lettura che qualcuno dà. Ma a me non risulta, mi sembra un po' fantascientifica. Quanto offrirà la Juve? Quando si materializzerà? Può darsi che si materializzerà questa settimana, potrebbe essere una cosa da ultimi giorni. Dobbiamo monitorarla step by step. La Juve deve fare due esterni e l'epicentro di questo è Nico. Non metterei nemmeno un dito sulla permanenza di Nico alla Fiorentina, una soluzione deve essere trovata".

MERCATO "La Fiorentina farà un difensore. un centrocampista e una cosa dell'ultima ora se ci sarà flusso in entrata".

BERARDI "Il Sassuolo in questi minuti ha chiesto Lapadula. Berardi è legato molto a Laurienté. Su quest'ultimo c'è il pressing feroce dell'OM di Marsiglia. Io faccio fatica che il Sassuolo possa perdere Laurientè, Berardi e Pinamonti nella stessa sessione di mercato. Conoscendo come sono fatti loro e la loro filosofia nel vendere, dopo il sacfricio di Pinamonti, se cedessero Berardi per 11 milioni sarebbe una cosa roboante. Vediamo negli ultimi giorni".

NGONGE "Al momento non c'è la Fiorentina".

MERCATO "Dobbiamo seguire delle situazioni come Ikoné e Kouamé, hanno il punto di domanda. Non sarei completamente scandalizzato se le cose potessero cambiare. Se prendi 32-33 milioni più bonus da Nico, hai il tesoretto per fare le altre 2-3 cose che ti mancano. Ne possono arrivare due, come ne possono arrivare quattro. Dobbiamo vedere anche cosa accade con Amrabat".

LINDELOF "Il difensore non sarà lui, guadagna una tombola. Devi prendere uno che entri nelle rotazioni, devi prenderlo uno che possa fare il titolare e che rientri nelle spese. Al momento non c'è un nome che emerge su un altro".

JUVENTUS "Non escludo che la Fiorentina possa provare a proporre qualcun'altra. McKennie è stato reintegrato, il problema è sempre stato un l'ingaggio. Arthur so che è stato proposto diverso volte, così come Kostic che è stato proposto 10 volte. Arthur te lo riproporranno, so che piace a Palladino. Io penso che la Fiorentina tenga il suo atteggiamento coerente e se fa qualcosa lo terrà separato da Nico. Dobbiamo capire quanto resisterà la volontà di Nico".

TESSMANN "Se è possibile che la Fiorentina faccia un passo indietro? Io non lo posso escludere. Io so che lui in questo momento è isolato a Venezia. Non posso escludere che il calciatore possa fare un passo indietro. Ma a oggi non ho materiale per pensare che stanno ritrattando. Il Venezia è andato oltre, hanno fatto tutto con Nicolussi Caviglia. Stai parlando di 6-7 milioni, non è una cosa prima chiedevano 15-16 e ora puoi andare a prenderlo a 6-7. Poi magari si possono inserire altri club negli ultimi giorni, magari Vanoli che già lo conosce o un club che si accorge di avere un buco al centrocampo".

USCITE "A Empoli avevano messo Brekalo e Candreva nella stessa lista. Brekalo è un nome che va seguito. Per Sabiri serve un amatore, al momento non ho tracce. Brekalo può avere qualcosa all'estero. Ikoné vuole restare, credo che gli piaccia molto il progetto tattico nuovo, credo che possa anche rialzarsi. Ma tengo una finestra per Ikoné e anche un quarto di finestra di Kouamé. Il discorso Amrabat è il discorso più importante. Hai fatto il 50-60% di operazione di disgelo, lui ha recuperato un po' di serenità, prima eravamo ai minimi termini ora sta recuperando. Il Manchester sta facendo altre valutazioni, è possibile che ormai loro abbiano accantonato i 10 milioni dello scorso anno. Ora Palladino lo ha fatto uscire dal burrone e lo ha messo al centro, se dovesse resistere la situazione fino al 25-26, ci concentreremo su un centrocampista con caratteristiche diverse".

PORTIERI "Qualcuno andrà via. Terracciano ha rinnovato, si è mentalizzato sul ruolo. Dobbiamo vedere cosa accadrà, può darsi anche che il 27 si ripresenti Galliani. Ma dobbiamo fargli i complimenti per la gestione, ha risposto con i fatti sul campo".

GUDMUNDSSON: “DA BLAZQUEZ BUGIE. MAI AVUTO PAURA CHE SALTASSE. SPERO DI GIOCARE PRIMA DELLA SOSTA”

https://www.labaroviola.com/gudmundsson-da-blazquez-bugie-mai-avuto-paura-che-saltasse-spero-di-giocare-prima-della-sosta/264727/