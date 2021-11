Schira svela: “Kostic cambia agente, vuole la Serie A: Fiorentina interessata a lui”

Nicolò Schira in un tweet ha parlato di Filip Kostic e della possibilità di vederlo in Italia: “Filip Kostic ha cambiato agente, si è affidato a Alessandro Lucci. Il serbo ha un contratto con l’Eintracht Francoforte in scadenza nel 2023. Kostic sogna la Serie A, c’è la Fiorentina così come la Lazio e l’Inter che lo stanno monitorando”.

