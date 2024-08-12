Gazzetta: “McKennie o Kostic alla Fiorentina ma non per Nico Gonzalez. Trattative slegate”

La Fiorentina accetta solo cash per Nico. Ma asse bollente con la Juve

La Fiorentina e la Juventus sono in continuo contatto per l'affare Nico Gonzalez. Da giorni Giuntoli vuole inserire qualche contropartita, ma così non sarà. McKennie e Kostic potrebbero arrivare alla Fiorentina in una trattativa slegata a quella dell'argentino. Pradè ha sempre chiesto soltanto cash e così sarà.

Quindi, i 30 milioni per Nico Gonzalez rimarranno tali. Poi inizierà una nuova trattativa per portare al Viola Park uno tra McKennie e Kostic. Il tutto fatto per questione di tempi, visto che Motta vuole al più presto Nico Gonzalez. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/pedulla-nessun-margine-per-sergi-roberto-alla-fiorentina-e-un-profilo-che-non-interessa/263867/