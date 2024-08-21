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TMW: "Kostic potrebbe rientrare come contropartita nella trattativa per Nico, oggi giornata decisiva"

Il laterale è un esubero per Motta, potrebbe essere inserito come contropartita nella trattativa che porterà Nico lontano dalla Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 agosto 2024 13:07
TMW: "Kostic potrebbe rientrare come contropartita nella trattativa per Nico, oggi giornata decisiva" -
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Giornata decisiva per il trasferimento di Nico Gonzalez dalla Fiorentina alla Juventus. Cristiano Giuntoli vuole consegnare a Motta l'esterno d'attacco argentino prima della seconda giornata di campionato e nelle prossime ore proverà a chiudere l'accordo con la società gigliata sulla base di un'offerta da 30 milioni di euro più bonus. Non solo: nella trattativa potrebbe rientrare anche una contropartita e al momento tutti gli indizi portano a un suolo giocatore.

Con McKennie reintegrato in rosa Kostic molto più di Arthur è al momento la contropartita tecnica che può rientrare nella trattativa per Nico. Il laterale serbo ex Eintracht Francoforte è legato alla Juventus da altri due anni di contratto, ma non rientra nei piani del nuovo allenatore ed è sul mercato. Dall'altro lato Raffaele Palladino, allenatore che fa del 3-4-2-1 il suo credo tattico, pensa che il serbo possa essere pedina molto utile per la sua fascia sinistra. Lo scrive TMW.

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