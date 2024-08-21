TMW: "Kostic potrebbe rientrare come contropartita nella trattativa per Nico, oggi giornata decisiva"

Il laterale è un esubero per Motta, potrebbe essere inserito come contropartita nella trattativa che porterà Nico lontano dalla Fiorentina

Giornata decisiva per il trasferimento di Nico Gonzalez dalla Fiorentina alla Juventus. Cristiano Giuntoli vuole consegnare a Motta l'esterno d'attacco argentino prima della seconda giornata di campionato e nelle prossime ore proverà a chiudere l'accordo con la società gigliata sulla base di un'offerta da 30 milioni di euro più bonus. Non solo: nella trattativa potrebbe rientrare anche una contropartita e al momento tutti gli indizi portano a un suolo giocatore.

Con McKennie reintegrato in rosa Kostic molto più di Arthur è al momento la contropartita tecnica che può rientrare nella trattativa per Nico. Il laterale serbo ex Eintracht Francoforte è legato alla Juventus da altri due anni di contratto, ma non rientra nei piani del nuovo allenatore ed è sul mercato. Dall'altro lato Raffaele Palladino, allenatore che fa del 3-4-2-1 il suo credo tattico, pensa che il serbo possa essere pedina molto utile per la sua fascia sinistra. Lo scrive TMW.

NAPOLI SU AMRABAT

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