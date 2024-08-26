Pedullà annuncia: "Confermato l'accordo tra Fiorentina e Juve per Kostic. Presto anche il suo via libera"

L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà attraverso il proprio profilo X ha annunciato e confermato l'accordo tra Fiorentina e Juventus per l'arrivo di Filip Kostic a Firenze. Come riportato giorni...

A cura di Redazione Labaroviola 26 agosto 2024 19:57

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