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Adani: "La Fiorentina ha tanto lavoro da fare. I tifosi danno tanto amore ma pretendono anche"

Le parole dell'ex Fiorentina, Lele Adani, a La Domenica Sportiva sull'inizio di stagione dei Viola e sul malcontento dei tifosi:"Bisogna saperci vivere nella pressione: tanto amore, tanta pressione. I...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 agosto 2024 19:13
Adani: "La Fiorentina ha tanto lavoro da fare. I tifosi danno tanto amore ma pretendono anche" -
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Le parole dell'ex Fiorentina, Lele Adani, a La Domenica Sportiva sull'inizio di stagione dei Viola e sul malcontento dei tifosi:

"Bisogna saperci vivere nella pressione: tanto amore, tanta pressione. Io ho giocato a Firenze ed è così, il tifo spinge ma pretende. Ed è anche molto contradditorio, esige, richiede e quindi contesta. Credo che questa squadra abbia appena iniziato il lavoro e ci sono tante cose da fare."

IL PARERE DI MASSIMO ORLANDO

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