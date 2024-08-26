Adani: "La Fiorentina ha tanto lavoro da fare. I tifosi danno tanto amore ma pretendono anche"

Le parole dell'ex Fiorentina, Lele Adani, a La Domenica Sportiva sull'inizio di stagione dei Viola e sul malcontento dei tifosi:"Bisogna saperci vivere nella pressione: tanto amore, tanta pressione. I...

Le parole dell'ex Fiorentina, Lele Adani, a La Domenica Sportiva sull'inizio di stagione dei Viola e sul malcontento dei tifosi:

"Bisogna saperci vivere nella pressione: tanto amore, tanta pressione. Io ho giocato a Firenze ed è così, il tifo spinge ma pretende. Ed è anche molto contradditorio, esige, richiede e quindi contesta. Credo che questa squadra abbia appena iniziato il lavoro e ci sono tante cose da fare."

IL PARERE DI MASSIMO ORLANDO

https://www.labaroviola.com/orlando-su-kean-ha-iniziato-bene-e-con-voglia-il-problema-e-che-non-gli-arriva-un-pallone/265656/