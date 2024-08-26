Orlando su Kean: "Ha iniziato bene e con voglia. Il problema è che non gli arriva un pallone"

Massimo Orlando è intervenuto ai microfoni di TMW Radio e si è soffermato sull'inizio di stagione di Moise Kean alla Fiorentina. Queste le sue parole:Su Kean, invece, che cosa non sta andando?“Kean no...

Massimo Orlando è intervenuto ai microfoni di TMW Radio e si è soffermato sull'inizio di stagione di Moise Kean alla Fiorentina. Queste le sue parole:

Su Kean, invece, che cosa non sta andando?

“Kean non è partito male in realtà come gioco il problema è che non gli arrivano i palloni. Lui ha voglia perché per me ha capito che è una chance importante. Non gli arriva davvero un pallone che sia uno”.

LE PRIME PAROLE DELL'EX FIORENTINA DA GIOCATORE DELLA JUVENTUS

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