Le parole di Nico Gonzalez: "La Juventus un sogno per me e la mia famiglia. Ora voglio vincere"

Dopo il comunicato ufficiale, arrivano anche le prime parole di Nico Gonzalez da calciatore della Juventus. L'esterno offensivo argentino ha commentato così la sua nuova avventura a tinte bianconere a...

Dopo il comunicato ufficiale, arrivano anche le prime parole di Nico Gonzalez da calciatore della Juventus. L'esterno offensivo argentino ha commentato così la sua nuova avventura a tinte bianconere ai canali ufficiali del club: "Sono felice, molto contento di indossare questa maglia. Era un sogno per me e per la mia famiglia. Niente, sono felice, non posso dire altro. Al giorno di oggi è un casino, devo andare di qua e di là, ma mi piace".

LA JUVE - “Uno quando è giovane inizia a pensare in grande. Arrivare oggi in questa squadra per me è tutto. Non vedo l'ora di scendere in campo e giocare con la squadra".

CARATTERISTICHE - "Non lo so (ride, ndr), il dribbling e calciare in porta. Secondo me sono troppo forte di testa, ho un buon timing. Vediamo se posso fare un paio di gol di testa".

OBIETTIVI - "Sono venuto qui per vincere, non esistono altre parole: vincere o vincere. Farò il possibile per vincere ogni gara".

VLAHOVIC - "Lo conosco e lui mi conosce, però non abbiamo parlato in questi giorni, non volevo mettere in difficoltà nessuno. Bisognava aspettare il momento giusto per capire quello che sarebbe accaduto. Non vedo l'ora di vederlo nello spogliatoio".

AI TIFOSI - "Farò tutto il possibile per vincere ogni partita, darò sempre il 100%. Fino alla fine, un abbraccio grande". Lo riporta SOS Fanta.

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