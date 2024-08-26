TMW, Martinelli non andrà a giocare: la Fiorentina ha deciso di tenerlo come terzo portiere

Sono giornate molto intenso sul mercato per la Fiorentina, che sta valutando con attenzione le mosse conclusive sui trasferimenti, tra entrate e uscite. Tra i reparti sui quali doveva essere presa una...

Sono giornate molto intenso sul mercato per la Fiorentina, che sta valutando con attenzione le mosse conclusive sui trasferimenti, tra entrate e uscite. Tra i reparti sui quali doveva essere presa una decisione, anche quello dei portieri che attualmente conta almeno quattro calciatori da prima squadra.

Non sembrano in discussione le posizioni di Pietro Terracciano (34 anni), confermato nelle scorse settimane con prolungamento del suo contratto fino al 30 giugno del 2026, e del nuovo arrivato David De Gea (33 anni), che ha già avuto modo di esordire con la Fiorentina nell'andata del playoff di Conference League pareggiata 3-3 contro gli ungheresi dell'Akademia Puskas. Da definire le posizioni degli altri due estremi difensori nella rosa gigliata.

Sul classe 2006 Tommaso Martinelli (18 anni) però per esempio nei giorni scorsi la Fiorentina ha preso una decisione, quella di confermarlo in squadra nelle vesti di terzo portiere. Ancora qualche mese di crescita per il 18enne di prospettiva, che avrebbe ricevuto anche diretti apprezzamenti da parte di De Gea, che gli ha consigliato di persona di rimanere e allenarsi con lui, così da imparare i segreti del mestiere. Rimane sul mercato Oliver Christensen (28 anni): la Fiorentina cerca un compratore per l'estremo difensore di nazionalità danese. Lo scrive TMW.

LA FIORENTINA CERCA IL RINFORZO A CENTROCAMPO: MEDINA CHIEDE LA CESSIONE

https://www.labaroviola.com/dallargentina-medina-vuole-andare-via-la-fiorentina-offre-15-milioni-il-boca-fermo-ai-20-della-clausola/265648/