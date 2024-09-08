Dopo il tiremmolla con la Fiorentina, Kostic opta per la Turchia. Romano: "Andrà al Fenerbahce"

Kostic, in uscita dalla Juventus, ha scelto di ripartire dalla Turchia: raggiungerà Mourinho e Amrabat al Fenerbahce

Nella oramai conclusa sessione di mercato estiva, Filip Kostic è stato uno degli obiettivi della Fiorentina. La dirigenza viola aveva ottenuto il via libera da parte del club proprietario del cartellino, ma la riflessione prolungata del giocatore ha portato gli uomini di mercato di Commisso ad accantonare la trattativa, andando successivamente su Robin Gosens.

In uscita dalla Juventus, l'esterno serbo aveva ricevuto diverse offerte da parte di diversi club, anche non italiani, che sono stati costretti al dietrofront a causa delle interminabili riflessioni del giocatore. Tra le offerte più convincenti c'era quella del Fenerbahce di Mourinho, che è riuscita a primeggiare tra tutte le concorrenti. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, il club di Istanbul ha raggiunto un accordo di massima con la Juventus, che ha concesso il trasferimento sulla base del prestito con diritto di riscatto. Ora Kostic potrà raggiungere Mourinho e Amrabat in Turchia.

Sergi Roberto: “Avevo altre offerte, ma quando ho parlato con Fabregas ho capito l’ambizione del Como”

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